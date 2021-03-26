الأردن: الملك عبد الله سيزور المقبرة الملكية في الأعظمية

2021/03/26 | 08:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يصل الملك الأردني عبدالله الثاني غدا السبت إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية، على أن يزور بعدها مقبرة الملوك في منطقة الأعظمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت وكالة الانباء الرسمية الأردنية، وتابعها "ناس" (26 اذار 2021)، ان القمة تعقد بمشاركة الملك عبدالله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن تستمر يوما واحدا، يسبقها اليوم الجمعة وصول وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي حيث سيستقبلهما نظيرهما العراقي فؤاد حسين، تمهيدا للقمة الثلاثية للقادة.

وكان أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أكد، أن القمة الثلاثية سبتحث التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر، مشيرا إلى أن "الحوارات بين الدول الثلاث ستكون مهمة لتعزيز العمل المشترك وآلية التعاون بينها".

ومن المقرر أن يزور الملك عبدالله الثاني خلال وجوده في بغداد المقبرة الملكية بمنطقة الأعظيمة.

وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إن السلطات العراقية تجري استعدادات لاستقبال الملك الأردني الذي سيقوم بقراءة الفاتحة على أرواح ملوك وملكات وأمراء وأميرات العراق.

تجدر الإشارة إلى أنه تم انشاء المقبرة الملكية بين عامي 1934 و1936 بيد المعماري البريطاني جي بي كوبر، ويوجد داخلها جثامين الملك فيصل الأول (1883-1933)، والملك غازي (1912-1939)، والملك فيصل الثاني، (1935-1958)، كما دفنت في المقبرة الملكة حزيمة والملكة عالية وبعض الأميرات، وفي مدخل آخر يرقد الوصي عبد الإله وطفلة اسمها مريم كان عبد الإله قد تبناها، بالإضافة إلى قبر الملك علي بن الحسين ملك الحجاز (1879-1935).

و قامت كوادر أمانة بغداد، الاربعاء، بتطوير وتأثيث شارع الشباب والمنطقة المحيطة بالمقبرة الملكية في منطقة الأعظمية.

وقالت الأمانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اذار 2021)، إنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبأشراف مباشر من امين بغداد علاء معن، قامت كوادر امانة بغداد بتطوير وتأثيث شارع الشباب والمنطقة المحيطة بالمقبرة الملكية في الأعظمية".

و أشاد رئيس ديوان الوقف السني، الأربعاء، بالتعاون الحكومي المشترك، للمحافظة على المعالم والصروح ذات الطابع التاريخي والثقافي والمجتمعي، من خلال إعادة أعمار المقبرة الملكية في بغداد.

وذكرت أمانة بغداد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اذار 2021)، أنه "رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش، وأمين بغداد علاء معن، يرافقهما مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار، زاروا المقبرة الملكية ببغداد للوقوف على آخر ما تم إنجازه من علميات الترميم والتأهيل".

وقال كمبش قبيل إعادة افتتاح المقبرة، بحسب البيان، "فخورون جداً بالتعاون الحكومي المشترك، للمحافظة على المعالم والصروح ذات الطابع التاريخي والثقافي والمجتمعي بمدننا الحبيبة"، مبيناً أن "التراث الشعبي هو وسيلة رائعة لتعزيز التفاهم المتبادل بين الناس بمختلف مكوناتهم وطوائفهم".

وأشاد كل من أمين بغداد، والمستشار بـ "جهود الكوادر الهندسية لديوان الوقف السني، في إكمال ترميم المقبرة الملكية وتأهيلها بوقت قياسي، مثنين على الدور الكبير للدكتور كمبش بالاهتمام بهذه المعالم التاريخية".

ولفت البيان، إلى أن "المقبرة الملكية (الضريح الملكي)، أنشئت عام 1934، وضمت رفات العائلة المالكة مع أول وزيري دفاع ومالية في الحكومة العراقية لعام 1921، والتي بنيت بأسلوب العمارة الإسلامية وبفن معماري مميز".

وتستعد محافظة بغداد، لافتتاح المقبرة الملكية في منطقة الاعظمية وسط بغداد، بعد ان إعادة تأهيلها.

إقرأ/ي أيضاً: ’المشرق الجديد’ ينطلق من العراق: بغداد بانتظار الرئيس السيسي والملك عبدالله

وحصل "ناس" (23 اذار 2021)، على صور للمقبرة الملكية في الاعظمية، وسط بغداد، تمهيدًا لافتتاحها أمام الزيارات العامة، بعد ان يتم افتتاحها من قبل ملك الاردن الذي يزور العراق لعقد "القمة الثلاثية" يوم الجمعة المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن: الملك عبد الله سيزور المقبرة الملكية في الأعظمية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن: الملك عبد الله سيزور المقبرة الملكية في الأعظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).