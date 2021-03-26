وزير الصحة: لقاح استرازينكا سيوزع بشكل عادل وبالمجان

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي: ان 16 مليون جرعة تم التعاقد عليها ستصل تباعاً، مبيناً الى انه سيتم توزيع اللقاحات على المؤسسات والدوائر الصحية كافة بشكل عادل وبالمجان.
ودعا الوزير، المواطنين المشمولين باللقاح الى التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية وهي منصة بسيطة تتم من خلال تثبيت بعض المعلومات الخاصة وبعد ذلك سوف ترسل للشخص المسجل رسالة عبر هاتفه النقال تتضمن زمان ومكان تلقي اللقاح.
واوضح الوزير: نطمئن المواطن الكريم الى أن اللقاح آمن وفعال مجاز ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدا ضرورة الإلتزام بالتعليمات والتوصيات الصحية المتمثلة بإرتداء الكمام والتباعد الاجتماعي حفاظآ على صحة وسلامة الجميع.
PUKmedia وكالات
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