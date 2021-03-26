وزير الصحة: لقاح استرازينكا سيوزع بشكل عادل وبالمجان

2021/03/26 | 09:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، عن وصول 336 ألف جرعة من لقاح استرازنيكا ضمن مرفق كوفاكس كدفعة أولى الى مطار بغداد الدولي.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي: ان 16 مليون جرعة تم التعاقد عليها ستصل تباعاً، مبيناً الى انه سيتم توزيع اللقاحات على المؤسسات والدوائر الصحية كافة بشكل عادل وبالمجان.

ودعا الوزير، المواطنين المشمولين باللقاح الى التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية وهي منصة بسيطة تتم من خلال تثبيت بعض المعلومات الخاصة وبعد ذلك سوف ترسل للشخص المسجل رسالة عبر هاتفه النقال تتضمن زمان ومكان تلقي اللقاح.

واوضح الوزير: نطمئن المواطن الكريم الى أن اللقاح آمن وفعال مجاز ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدا ضرورة الإلتزام بالتعليمات والتوصيات الصحية المتمثلة بإرتداء الكمام والتباعد الاجتماعي حفاظآ على صحة وسلامة الجميع.

PUKmedia وكالات

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