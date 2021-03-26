عاصفة ترابية تحول قرية إيرانية إلى اللون الأحمر

2021/03/26 | 09:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حولت عاصفة ترابية ضربت مدينة أصفهان الإيرانية، الجمعة، إلى اللون الأحمر، ولم تتسبب في أي أضرار.

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