الهند تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا في 5 أشهر

2021/03/26 | 09:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، تسجيل 59118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية منذ 18 أكتوبر الماضي.ورصدت الهند إجمالا 11,85 مليون إصابة بالفيروس، في ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.وأظهرت البيانات أيضا تسجيل 257 وفاة جديدة، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 160949.

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