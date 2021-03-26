الاتحاد الأوروبي يعلن دخول الموجة الثالثة لكورونا

2021/03/26 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يشهد بداية الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في إطار قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي: “نحن في بداية الموجة الثالثة في أوروبا”.يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا […]

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