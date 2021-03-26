الصين تفرض عقوبات على بريطانيا

2021/03/26 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الصين، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات على منظمات وأفراد في المملكة المتحدة بسبب ما وصفته بـ”أكاذيب ومعلومات مضللة” بشأن الوضع في منطقة شينجيانغ الغربية.وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها فرضت عقوبات على أربعة كيانات وتسعة أفراد، وحظرت الأشخاص المعنيين وأفراد أسرهم من دخول الأراضي الصينية، كما منعت المواطنين والمؤسسات الصينية من التعامل معهم، بحسب رويترز.وقالت الوزارة إن “الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات”.وفرضت كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الماضي، عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية ما وصفتاه بانتهاكات ضد مسلمي أقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ.وأعلن وزير الخارجية البريطاني، […]

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