إسبانيا غاضبة لعدم وجود حكم الفيديو المساعد بعد التعادل مع اليونان

2021/03/26 | 09:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انتابت إسبانيا نوبة غضب من غياب حكم الفيديو المساعد بعد التعادل 1-1 مع اليونان في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 أمس الخميس.وتقام تصفيات كأس العالم بدون حكم الفيديو المساعد رغم اعتماده في أغلب البطولات الأوروبية الكبرى.وشعر لاعبو إسبانيا أن قرار الحكم ماركو جيدا باحتساب ركلة جزاء على المدافع إنيجو مارتينيز في الدقيقة 56 عندما كانت النتيجة 1-صفر كان خاطئا.وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود احتكاك بين مدافع أتليتيك بيلباو، الذي شارك في بداية الشوط الثاني بدلا من سيرجيو راموس، مع جيورجوس ماسوراس.ونفذ أنستاسيوس باكاسيتاس ركلة الجزاء بنجاح ليمنح اليونان تعادلا مفاجئا.[…]

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