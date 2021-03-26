صور من أيمن الموصل.. الآليات تدخل لتنظيف المدينة من مخلفات الحرب

2021/03/26 | 09:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن تسخير آلياتها لتنظيف الجانب الأيمن للموصل من مخلفات الحرب على داعش.

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وذكرت مديرية الاعلام في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اذار 2021)، انه "بتوجيه من رئيس الهيئة، الهندسة العسكرية للحشد تسخر آلياتها لتنظيف الجانب الأيمن من #الموصل من مخلفات الحرب على داعش".

واضاف البيان ان "مئات السيارات التابعة للهندسة العسكرية توجهت مع ساعات الصباح الاولى وبتوجيه مباشر من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى مدينة الموصل قادمة من بغداد لتبدأ بحملة كبرى لتنظيف الجانب الايمن من المدينة من انقاض ومخلفات الحرب ضد داعش".

واشار البيان الى انه "سيتم تنظيف المدينة وفتح الشوارع وتهيئتها لتستقبل حملة الإعمار القادمة".

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