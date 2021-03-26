رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد أن جيش إريتريا سينسحب من تيغراي

2021/03/26 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجمعة أن إريتريا ستسحب قواتها من منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، حيث باشرت أديس أبابا في نوفمبر حملة عسكرية للإطاحة بالسلطات المحلية لاتهامها بشن عمليات على معسكرات للجيش الفدرالي.

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