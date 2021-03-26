بالصور.. آليات الحشد الشعبي تدخل ايمن الموصل لتنظيف المدينة من مخلفات الحرب

2021/03/26 | 10:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن تسخير آلياتها لتنظيف الجانب الأيمن للموصل من مخلفات الحرب على داعش.وذكرت مديرية الاعلام في بيان، انه “بتوجيه من رئيس الهيئة، الهندسة العسكرية للحشد تسخر آلياتها لتنظيف الجانب الأيمن من #الموصل من مخلفات الحرب على داعش”.واضافت ان “مئات السيارات التابعة للهندسة العسكرية توجهت مع ساعات […]

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