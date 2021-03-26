2021/03/26 | 10:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن تسخير آلياتها لتنظيف الجانب الأيمن للموصل من مخلفات الحرب على داعش.وذكرت مديرية الاعلام في بيان، انه “بتوجيه من رئيس الهيئة، الهندسة العسكرية للحشد تسخر آلياتها لتنظيف الجانب الأيمن من #الموصل من مخلفات الحرب على داعش”.واضافت ان “مئات السيارات التابعة للهندسة العسكرية توجهت مع ساعات الصباح الاولى وبتوجيه مباشر من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى مدينة الموصل قادمة من بغداد لتبدأ بحملة كبرى لتنظيف الجانب الايمن من المدينة من انقاض ومخلفات الحرب ضد داعش”.واشارت الى انه “سيتم تنظيف المدينة وفتح الشوارع وتهيئتها لتستقبل حملة الإعمار القادمة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



آليات الحشد تدخل ايمن الموصل لتنظيف المدينة من مخلفات الحرب عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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