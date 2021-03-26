توتي يحصل على اعتماد رسمي كوكيل للاعبين

2021/03/26 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، عن حصول قائد روما السابق فرانشيسكو توتي على اعتماد رسمي كوكيل للاعبين وانه أصبح مقيداً في سجلاته للوكلاء اعتبارا من يوم 23 اذار.

كان توتي، الذي اعتزل في 2017 بعدما خاض 786 مباراة وقضى 25 موسما في روما، قد بدأ في 2020 مسيرة جديدة بإطلاق وكالتين لتمثيل اللاعبين وكان توتي، الذي اعتزل في 2017 بعدما خاض 786 مباراة وقضى 25 موسما في روما، قد بدأ في 2020 مسيرة جديدة بإطلاق وكالتين لتمثيل اللاعبين.

ويعمل الدولي الإيطالي السابق وبطل العام في 2006 بشكل أساسي على جذب اللاعبين الصغار ومساعدتهم على دخول عالم كرة القدم الاحترافية.

وقال العام الماضي بعد الإعلان عن تأسيس الوكالتين “هدفي هو العثور على توتي آخر، لاعب من هذا المستوى.



سأبحث في أوروبا وفي العالم.



سأسعى لتطوير اللاعبين الموهبين الذين سأجدهم”.

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