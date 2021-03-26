مع تصاعد الوضع الوبائي بشكل خطير.. العراق يطلق حملة تلقيح في المنازل

2021/03/26 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق الأحد المقبل فرق وزارة الصحة

والبيئة العراقية حملة لتلقيح

المواطنين ضد فيروس «كورونا» في

منازلهم، فيما تواصل البلاد تسجيل

ارتفاع في الوفيات والإصابات و«تصاعد

الوضع الوبائي بشكل خطير».

وقال وزير

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