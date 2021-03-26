اجتماع لوزراء خارجية الأردن والعراق ومصر الجمعة

2021/03/26 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية

وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى

العراق الجمعة، وذلك استعداداً للقمة

الأردنية - العراقية - المصرية التي

ستعقد في بغداد السبت.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن

"وزير

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