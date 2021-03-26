السيستاني يحرج العرب

2021/03/26 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رضوان ناصر العسكري

عندما ترى الكبير يتعامل مع الجميع

بعدالة، حينها تستشعر ابوته الحقيقية

لهم، ولا يمكن وضعه بصف جهة او طائفة او

قومية معينة، حتى انك تأمن العيش بجانبه

والالتفاف حوله.

هذا ما رسخه سما

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