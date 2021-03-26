2021/03/26 | 10:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة من شرطة محافظة النجف، اليوم الجمعة، من القاء القبض على متهمين بحوزتهم الفي حبة مخدرة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان “مفارز دوريات النجدة في قاطع الكوفة في محافظة النجف تمكنت من إلقاء القبض على متهمين بحوزتهما 2000 حبة مخدرة”.واضافت “حيث كان المتهمان يستقلان مركبة ليتم نصب كمين وضبطهم الحبوب المخدرة بداخلها، و اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية وسلموا إلى قسم مكافحة المخدرات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كمين للشرطة يوقع متهمين بحوزتهم 2000 حبة مخدرة في الكوفة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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