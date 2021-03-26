وصول الوجبة الاولى من لقاح استرازينكا الى اقليم كوردستان

2021/03/26 | 10:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن وصول الوجبة الاولى من لقاح استرازينكا المضاد لفايروس كورونا الى اقليم كوردستان.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الوجبة الاولى من لقاح استرازينكا المضاد لفايروس كورونا وصلت الى اقليم كوردستان بالتعاون مع وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية وهي عبارة عن 43 الف و800 جرعة.

واضاف: هناك العديد من الوجبات الاخرى من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا ستصل الى اقليم كوردستان وهذا يمنح املا للمواطنين باتجاه تقليل تاثير فايروس كورونا.

واوضح: ان وزارة الصحة ستبدا بعملية توزيع اللقاح والاولوية ستكون لمنتسبي وزارة الصحة وبعد ذلك القوات الامنية واصحاب الامراض المزمنة من المواطنين الذين يستطيعون التسجيل عبر منصة الكترونية تابعة لوزارة الصحة.

وقال: ان نسبة الاصابات بفايروس كورونا في تزايد مستمر ولدينا خلال الـ24 ساعة الماضية اليوم اكثر من 700 اصابة جديدة، لذا ندعو المواطنين الى الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية، مشيرا الى ان اللجنة العليا لفايروس كورونا ستجتمع قريبا لاتخاذ اجراءات وقائية اخرى لمنع انتشار فايروس كورونا.

واشار وزير الصحة الى ان لقاح استرازينكا آمن وفعال ضد فايروس كورونا والانباء التي تحدثت عن ايقاف استخدام اللقاح ليست صحيحة ونحن في اقليم كوردستان لدينا تنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة سير تلقيح المواطنين بلقاح استرازينكا.

PUKmedia خاص

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