انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها تحت عجلات السيارات في كربلاء

2021/03/26 | 10:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت شرطة كربلاء، الجمعة، تمكنها من انقاذ فتاة بعمر الـ 18 عاما حاولت الانتحار، عبر رمي نفسها تحت العجلات.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (26 اذار 2021)، انه "ضمن العمل الإنساني لقيادة شرطة كربلاء والمنشآت وبمتابعة قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني، تمكنت شعبة الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من انقاذ فتاة بعمر ال ١٨ عاما من محاولة انتحار برمي نفسها تحت عجلات السيارات بسبب تعنيف والدها لها".

واضاف البيان، لاحظت مفارز الشرطة المجتمعية وجود فتاة بحالة نفسية مضطربة في أحد شوارع محافظة كربلاء محاولة رمي نفسها تحت عجلات السيارات المارة، حيث هرعت اليها مسرعة وقدمت لها الدعم النفسي والمعنوي".

واوضح البيان، ان "الفتاة تتعرض لتعنيف جسدي شديد من قبل والدها، بسبب ظروفه النفسية الصعبة، وفي هذه الأثناء تمكنت المجتمعية من إعادة الفتاة لذويها وتوفير فرصة عمل لوالدها ، وأخذ تعهد خطي منه بعدم تعنيف ابنته مستقبلا، وانها ستنظم زيارات دورية للعائلة للاطمئنان على وضع العائلة والفتاة ".

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