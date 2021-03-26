استعدادات لعقد القمة الثلاثية بين الكاظمي والملك عبد الله والسيسي لتفعيل مذكرات التفاهم

2021/03/26 | 10:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد العاصمة بغداد للقمة الثلاثية الاستثنائية بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حين تُجري اللجان الوزارية التنسيقية مباحثات مستمرة تمهيدا للقمة.

وتعد القمة الثلاثية، استكمالا لسلسلة لقاءات ومباحثات سابقة في مصر وعمان جرت بين قادة العراق والأردن ومصر في إطار تعزيز التعاون المشترك في جوانب الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها، فضلا عن رغبة البدان الثلاث بتفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يصل وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي تمهيدا للقمة الثلاثية للقادة التي ستعقد غدا السبت.

وفي هذا الصدد..



قالت مصادر أمنية إن السلطات الأمنية عززت الانتشار الأمني في مناطق بغداد لتأمين وصول القادة والوفود استعدادا للقمة الاستثنائية.

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