الكاظمي: واهم من يعتقد أن السلاح المنفلت يهدد الدولة

2021/03/26 | 10:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعض الجهات دون ان يسمها بمحاولة ابتزاز الدولة تحت مسميات كاذبة، قائلا إن حكومته لن تخشى أي جهة خارجة عن الدولة.

وقال الكاظمي خلال زيارته إلى مقر نقابة الصحفيين أن الاستعراض المسلح الذي حصل في بغداد، الهدف منه إرباك الوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي، مضيفا إن من يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة فهو واهم.

وجدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأكيدَه باَن مهمةَ الحكومة تقتصر ُعلى التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي حصل بسبب تزوير الانتخابات وان السياسات الخاطئة للحكومات السابقة التي اعتمدت على النفط بشكل كامل دليل على عمليات سرقة ممنهجة.

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