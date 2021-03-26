2021/03/26 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الصحة يشرف على الخطة الصحية للزيارة الشعبانية وتوزيع اللقاحات في كربلاء » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:46

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