الحوثيون يعلنون عن

2021/03/26 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الحوثيين العميد يجيى سريع عن ما أسماه "عملية عسكرية نوعية وواسعة" استهدفت عدة أماكن في المملكة العربية السعودية.

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