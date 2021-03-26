بارزاني سعيد بوصول نحو 44 ألف جرعة لقاح إلى كردستان

2021/03/26 | 10:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعرب رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، عن سعادته بوصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا الى اقليم كردستان عن طريق الحكومة الاتحادية.وكتب بارزاني على حسابة الشخصي بموقع “تويتر” قائلا “نحن سعداء بوصول وجبة اخرى من لقاح ضد كورونا تضم 43800 جرعة عن طريق الحكومة الاتحادية الى اقليم كردستان”.واضاف، “سيتم عملية التطعيم وفق نظام المجموعات المسجلة”، لافتا الى ان “هذه الجهود تأتي هذه في اطار خطتنا لتوفير اللقاحات بشكل مباشر عبر الشركات المنتجة”.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، مساء أمس الخميس، تسليم لقاحات كورونا لجميع مديرياتها في البلاد، بعد وصول 336 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد […]

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