القبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص في بغداد

2021/03/26 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، القبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص ضمن منطقة جميلة في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دوريات نجدة الصمود تمكنت من القبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنكوف ضمن منطقة جميلة في العاصمة بغداد".واضاف البيان ان "تم مشاهدة شخص بحوزته سلاح كان يروم اطلاق النار على احد المنازل أثر نشوب مشاجرة ليتم القبض علية وبحوزته السلاح وتسليمه أصوليا الى مركز الشرطة".

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