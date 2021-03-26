القبض على شخصين بحوزتهما مادة مخدرة في الديوانية

2021/03/26 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان رورد للسومرية نيوز، ان "سيطرة الشامية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يستقلان عجلة من سكنة محافظة البصرة بعد أن وجد بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة لحظة تفتيشهما من قبل أفراد السيطرة".

واضاف البيان انه "تم إرسالهما إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".

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