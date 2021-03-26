الفيدرالي يسمح للبنوك بتوزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم بنهاية يونيو

2021/03/26 | 11:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك ستكون قادرة على البدء في توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم هذا العام، لكن ليس قبل نهاية يونيو/حزيران وشريطة

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