نصب جهاز متطور لفحص الهرمونات في مستشفى بغداد التعليمي

2021/03/26 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مختبر العيادة الاستشارية التابع

لمدينة الطب، الجمعة، عن تنصيب جهاز فحص

الهرمونات قادر إجراء 200 فحص في الساعة

الواحدة .

وذكر بيان للعيادة، اليوم، (26 آذار 2021)،

أن "مختبر العيادة الاستشارية في

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