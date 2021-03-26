الداخلية تتحدث عن

2021/03/26 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،

انها مستمرة في حملاتها للقبض على

المتسولين واحالتهم الى المحاكم، لافتة

الى وجود هنود وسوريين يمارسون هذه

الظاهرة في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية

اللواء

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