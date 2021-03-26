النفط يرتفع مع إفتتاح السوق العالمية

2021/03/26 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إرتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع إفتتاح السوق العالمية، مع إستمرار تأثير أزمة كورونا على الأسعار.وتداولت السوق العالمية عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 59.36 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 1.37% عن سعر الإغلاق السابق، فيما تم تداول عقود مزيج “برنت” عند 62.68 دولاراً للبرميل، بزيادة نسبتها 1.18% عن سعر التسوية …

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