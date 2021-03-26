زوكربيرغ يحمل ترامب مسؤولية اقتحام الكابيتول

2021/03/26 | 11:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حمل الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول من قبل مؤيديه في 6 يناير الماضي.وخلال جلسة استماع لزوكربيرغ ولمؤسس موقع “تويتر” جاك دورسي وللمدير التنفيذي لشركة “غوغل” ساندر بيتشاي، أمام لجنتين فرعيتين للطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، رفض زوكربيرغ، تحميل “فيسبوك” أي […]

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