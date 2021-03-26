تفاصيل اللقاء الافتراضي بين الكاظمي وملك السعودية.. إتفاق على تكثيف التعاون

2021/03/26 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد جرى، أمس الخميس، لقاءً افتراضياً بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ال سعود، فيما اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق في القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية وبما يحقق الأمن الاستقرار.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه إنطلاقاً من الروابط والوشائج …

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