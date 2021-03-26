طقس العراق: اجواء متباينة بين صحوة وغائمة وهذه المناطق ستشهد امطارا (جداول)

2021/03/26 | 11:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشرت الهيئة العامة للانواء الجوية، الجمعة، جداولها الخاصة بتوقعات الطقس خلال الأيام المقبلة.

وبحسب الجداول التي اطلع عليها NRT عربية، (26 اذار 2021)، فان الطقس في العراق سيشهد ارتفاعا بسيطا في درجات الحرارة في مناطق الجنوب والوسط، اما المنطقة الشمالية فمن المرجح ان تشهد بعض مرتفعاتها طقسا غائما مع زخات مطر متقطعة.

وكذلك سيشهد الطقس في بعض المناطق، رياحا معتدلة مع تصاعد الغبار في بعض المناطق.

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