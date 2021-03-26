فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في السوق الشعبي جنوبي بغداد

2021/03/26 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع اليوم الجمعة، في سوق شعبي جنوبي بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فرق الدفاع المدني وبمتابعة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان تمكنت من السيطرة وإخماد حريق كبير اندلع داخل سوق حي العامل الشعبي"، لافتاً الى أن "الفرق تمكنت من تطويق وعزل الحريق الذي اندلع داخل 30 محلاً تجارياً متجاوزة ومشيدة من ألواح (السندويج بنل) سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والأمان".وتابع البيان أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ 360 محلاً تجارياً آخر مجاورة لموقع الحادث ،ومنعت امتداد النيران إلى الدور السكنية القريبة من السوق ،فضلاً عن تنفيذ عمليات الانعاش الرؤي للمصابين بحالات اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق من المواطنين قبل تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج فيها" .وأشار الى أن "الفرق تمكنت من إخماد الحريق من دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية"، مبيناً أنه تم "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

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