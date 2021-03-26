وزير الصحة يصل كربلاء للإشراف على الخطة الصحية خلال الزيارة ’الشعبانية’

2021/03/26 | 11:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، الجمعة، الى كربلاء للإشراف على الخطة الصحية خلال الزيارة الشعبانية وتوزيع لقاحات كورونا.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اذار 2021)، أن "التميمي وصل الى محافظة كربلاء المقدسة للإشراف على الخطة الصحية للزيارة الشعبانية ،وكذلك افتتاح العديد من المراكز المنجزة حديثاً".

وأشار البيان إلى أن "الزيارة تتضمن أيضاً الاطلاع على سير امتحانات المجلس العربي العربي للاختصاصات الصحية لاختصاص طب الأطفال وطب الأسرة والجهاز الهظمي بحضور أساتذة عرب، وكذلك الاطلاع على عمل الفرق الأجنبية المستقدمة لإجراء عمليات جراحة القلب للأطفال، فضلاً عن متابعة خطة دائرة صحة كربلاء لمواجهة جائحة كورونا وتوزيع اللقاحات".

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