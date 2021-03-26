2021/03/26 | 11:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق “كبير” اندلع صباح اليوم داخل سوق حي العامل الشعبي جنوب غربي العاصمة بغداد، مشيرةً إلى حدوث حالات اختناق.وقالت المديرية في بيان، إن “فرقها الدفاع المدني طوقت وعزلت الحريق الذي اندلع داخل 30 محل تجاري تجاوز مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 360 محلاً تجارياً اخر مجاوراً لموقع الحادث ومنعت امتداد النيران إلى الدور السكنية القريبة من السوق”.وأشار البيان، إلى أن “فرق إسعاف الدفاع المدني نفذت عمليات الانعاش الرئوي للمصابين بحالات اختناق نتيجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق كبير داخل سوق شعبية في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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