الصحة النيابية تكشف حقيقة وجود نوايا لفرض الحظر الشامل

2021/03/26 | 11:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، عن اجراءات صحية مشددة قد تلجأ لها اللجنة العليا للصحة والسلامة في حال استمر عداد الاصابات بكورونا في الارتفاع.وقال عضو اللجنة، غايب العميري، […]

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