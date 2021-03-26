العامري: الانتشار المسلح أمر مرفوض وتحت أي ذريعة

2021/03/26 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس تحالف السياسي العراقي"الفتح" هادي العامري، أن الانتشار المسلح أمر مرفوض وتحت أي ذريعة، فيما دعا الحكومة لمعالجة الاثار السلبية لرفع سعر ال...

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