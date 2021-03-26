2021/03/26 | 11:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء التصويت لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للجنة الأولمبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/26 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء التصويت لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للجنة الأولمبية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء التصويت لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للجنة الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).