2021/03/26 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الشروع بحملة لرفع مخلفات الحرب في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وبتوجيه مباشر من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، توجهت مئات السيارات التابعة للهندسة العسكرية للحشد مع ساعات الصباح الاولى الى مدينة الموصل قادمة من بغداد".

واشارت الى ان "هندسة الحشد ستبدأ بحملة كبرى لتنظيف الجانب الايمن من المدينة من انقاض ومخلفات الحرب ضد داعش وفتح الشوارع وتهيئتها لتستقبل حملة الإعمار القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمهيدا لاعماره.. هندسة الحشد تشرع بعملية لرفع مخلفات الحرب ايمن الموصل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمهيدا لاعماره.. هندسة الحشد تشرع بعملية لرفع مخلفات الحرب ايمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).