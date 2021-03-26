النجف الأشرف: القبض على متهمين بحوزتهم 2000 حبة مخدرة

2021/03/26 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين بحوزتهما 2000 حبة مخدرة في محافظة النجف.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز دوريات النجدة في قاطع الكوفة في المحافظة النحف الأشرف تمكنت من إلقاء القبض على متهمين بحوزتهما 2000 حبة مخدرة، حيث كان المتهمان يستقلان مركبة ليتم نصب كمين وضبطهم الحبوب المخدرة بداخلها".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ بحقهما الإجراءات القانونية وسلموا إلى قسم مكافحة المخدرات".

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