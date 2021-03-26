فيديو:مؤسسة يرعاها السيد السيستاني تشييد 42 دارا سكنيا للايتام في كربلاء

2021/03/26 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة العين التي تعمل بمباركة من

المرجع السيد علي الحسيني السيستاني عن

تشييد 42 وحدة سكنية قدّمتها لعوائل

الأيتام في كربلاء المقدسة.

وقالت المؤسسة في تسجيل فيديوي "إن

الأرض التي شيدت عليها الوحد

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