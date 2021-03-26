2021/03/26 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت النائبة ماجدة التميمي، الخميس،

تصريحاً نُسب إليها نص على أن

"المطالبين بتغيير سعر صرف الدولار

جهلة".

وقال المكتب الإعلامي للتميمي في بيان

صحفي ، إن "بعض الذين يعانون من عقد

النقص، عمدوا بنشر تص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماجدة التميمي ترد على تصريح منسوب اليها بشأن تغيير صرف الدولار...) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماجدة التميمي ترد على تصريح منسوب اليها بشأن تغيير صرف الدولار...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).