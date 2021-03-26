العراق يحدد موعد غلق ملف الألغام

2021/03/26 | 11:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن خطة لإزالة الألغام، فيما حددت موعد خلو العراق منها.وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام ظافر محمود خلف، إن “الوزارة عقدت اجتماعاً مغلقاً بحضور الوزير حسن التميمي بخصوص منح تفويض للشركات والمنظمات الإنسانية في مجال إزالة الألغام”، لافتاً الى أن “الاجتماع أسفر عن منح تفويض لـ 32 شركة ومنظمة تعمل في هذا المجال”.وأضاف خلف أن “من ضمن الإجراءات والنشاطات المتبعة في إزالة الألغام وتفكيكها هو استخدام طائرات الدرون المسيرة وأجهزة السونار”، مبيناً أنه “وبسبب جائحة كورونا تعطل عمل اللجنة الخاصة بشأن الألغام”.وأشار الى “آليات جديدة سيتم العمل بها من شأنها […]

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