2021/03/26 | 11:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رعد حمودي يفوز برئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رعد حمودي يفوز برئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رعد حمودي يفوز برئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).