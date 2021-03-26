"قناة السويس" توضح خطتها.. والشركة المالكة للسفينة تنفي تقارير تعويمها

2021/03/26 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة شوي كيسن اليابانية التي تملك سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس، اليوم الجمعة، التقارير عن أنها تسعى لتعويم السفينة مساء غد.

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