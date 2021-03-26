انتشار أمني كثيف وإجراءات غير مسبوقة استعدادا للقمة العربية الثلاثية

2021/03/26 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر أمنية مطلعة إن السلطات الأمنية عززت الانتشار الأمني في مناطق بغداد لتأمين وصول قادة الأردن ومصر والوفود المرافقة لهم استعدادا للقمة الاستثنائية.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشار آليات وعربات عسكرية ومن مختلف القطاعات الأمنية وعلى رأسها قوات جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في محيط المنطقة الخضراء ومناطق الكرادة والجادرية وطريق مطار بغداد الدولي، وقالت المصادر إن هذا الانتشار يأتي استعدادا لتأمين القمة العربية الثلاثية المرتقبة.

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