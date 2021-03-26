قناة السويس تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة في تعويم السفينة الجانحة

2021/03/26 | 12:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قالت الهيئة العامة لقناة السويس، في بيان، اليوم الجمعة، إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة لتعويم السفينة الجانحة.ياتي ذلك مع مواصلة مصر جهودها الرامية لإخراج ناقلة حاويات ضخمة تعطّل منذ أيام حركة الملاحة في قناة السويس، التي …

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