2021/03/26 | 12:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، الى كربلاء المقدسة للإشراف على الخطة الصحية خلال الزيارة الشعبانية وتوزيع لقاحات كورونا.وذكر بيان للوزارة أن “التميمي وصل الى محافظة كربلاء المقدسة للإشراف على الخطة الصحية للزيارة الشعبانية، وكذلك افتتاح العديد من المراكز المنجزة حديثاً”.وأشار البيان إلى أن “الزيارة تتضمن أيضاً الاطلاع على سير امتحانات المجلس العربي العربي للاختصاصات الصحية لاختصاص طب الأطفال وطب الأسرة والجهاز الهظمي بحضور أساتذة عرب، وكذلك الاطلاع على عمل الفرق الأجنبية المستقدمة لإجراء عمليات جراحة القلب للأطفال، فضلاً عن متابعة خطة دائرة صحة كربلاء لمواجهة جائحة كورونا وتوزيع اللقاحات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يصل الى كربلاء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يصل الى كربلاء) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يصل الى كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).