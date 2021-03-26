وزير الصحة بصل الى كربلاء

2021/03/26 | 12:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، الى كربلاء المقدسة للإشراف على الخطة الصحية خلال الزيارة الشعبانية وتوزيع لقاحات كورونا.وذكر بيان للوزارة أن “التميمي وصل الى محافظة كربلاء المقدسة للإشراف على الخطة الصحية للزيارة الشعبانية، وكذلك افتتاح العديد من المراكز المنجزة حديثاً”.وأشار البيان إلى أن “الزيارة تتضمن أيضاً الاطلاع على […]

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