ارتفاع اسعار النفط بعد احتمالات إغلاق قناة السويس

2021/03/26 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعكس مسار أسعار النفط بشكل حاد، لترتفع بنسبة 1% اليوم الجمعة، وسط مخاوف متزايدة من أن إعادة تعويم سفينة حاويات عملاقة عالقة في قناة السويس والتي تسببت في قطع القناة الحيوية للتجارة الدولية، قد يستغرق أسابيع، مما سيقلص إمدادات الخام ومنتجات التكرير.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار تتجه نحو خسارة للأسبوع الثالث على التوالي، مع تأثر توقعات الطلب بتجدد الإغلاقات جراء موجة ثالثة من تفشي فايروس كورونا في أوروبا.

وارتفع خام برنت بمقدار 54 سنتًا أو 0.9% إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد انخفاضه بـ3.8% يوم أمس الخميس.

فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتًا أو 1.1% إلى 59.21 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع بنسبة 4.3% في الجلسة السابقة.

وكان كلا المعيارين على مسار خسارة أسبوعية بحوالي 3%، بعد انخفاض بأكثر من 6% الأسبوع الماضي.

PUKmedia وكالات

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